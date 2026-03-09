В Иране ответили Макрону на идею обезопасить Ормузский пролив

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона не позволит обезопасить Ормузский пролив, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в соцсети Х. Он также обвинил Париж в провоцировании нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.

Невозможно добиться какой-то безопасности в Ормузском проливе в огне войны, развязанной США и Израилем в регионе. Особенно если это исходит от тех, кто в какой-то степени поддержал эту войну и поучаствовал в ее разжигании, — написал Лариджани.

Ранее Макрон объявил на пресс-конференции в Пафосе, что совместно с партнерами как из Европы, так и вне ее разрабатывается специальная оборонительная миссия, цель которой — восстановить безопасность морских перевозок в Ормузском проливе. По его словам, данная операция начнется после завершения острого периода текущего конфликта и будет предусматривать охрану торговых кораблей, включая контейнеровозы и нефтяные танкеры.

До этого сообщалось, что Франция разместит на Кипре противоракетные и противодроновые системы. Решение принято после удара БПЛА по британской военной базе. По данным властей, в результате удара беспилотника, предположительно типа Shahed, никто не пострадал.