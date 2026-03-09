Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 19:29

В Иране ответили Макрону на идею обезопасить Ормузский пролив

Лариджани: инициатива Макрона не позволит обезопасить Ормузский пролив

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона не позволит обезопасить Ормузский пролив, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в соцсети Х. Он также обвинил Париж в провоцировании нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.

Невозможно добиться какой-то безопасности в Ормузском проливе в огне войны, развязанной США и Израилем в регионе. Особенно если это исходит от тех, кто в какой-то степени поддержал эту войну и поучаствовал в ее разжигании, — написал Лариджани.

Ранее Макрон объявил на пресс-конференции в Пафосе, что совместно с партнерами как из Европы, так и вне ее разрабатывается специальная оборонительная миссия, цель которой — восстановить безопасность морских перевозок в Ормузском проливе. По его словам, данная операция начнется после завершения острого периода текущего конфликта и будет предусматривать охрану торговых кораблей, включая контейнеровозы и нефтяные танкеры.

До этого сообщалось, что Франция разместит на Кипре противоракетные и противодроновые системы. Решение принято после удара БПЛА по британской военной базе. По данным властей, в результате удара беспилотника, предположительно типа Shahed, никто не пострадал.

Ближний Восток
Иран
Франция
Эммануэль Макрон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько БПЛА сбили над регионами за шесть часов
Мерц нашел виноватого в ближневосточном конфликте
«Тысяча катастроф»: спасатели взломали дверь из-за спящего подростка
Трамп намекнул на силовой захват иранских ресурсов
Появились кадры из сгоревшей дотла квартиры в Зеленограде, где погибли двое
В ООН забили тревогу из-за отношения к смерти детей
МИД Украины пожаловался на Венгрию из-за задержанных инкассаторов
Саркози опять окажется за решеткой
«Это недостойно»: правительство Нидерландов раскритиковали за помощь Киеву
Страшный диагноз: где правильно лечить рак, цены
Евросоюз уличили в двойной игре с российским газом
Немецкий авиагигант «закрыл» небо над половиной Ближнего Востока
Мужчина попал в больницу с перемолотой станком рукой
В США раскрыли личность седьмого погибшего в Иране военного
Муж с женой приобрели дом с необычной «нагрузкой»
В конгрессе опомнились и потребовали расследовать удар по школе в Иране
Свирепые ураганы и холод до −3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Шесть цветов для медработников, ответ России ошеломил Трампа: что дальше
Россиян предупредили об опасном осложнении насморка
Трамп пообещал обрадовать американцев планом по нефти
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.