Названа причина срыва переговоров по сектору Газа Reuters: переговоры по Газе прервались на фоне военной операции США в Иране

Переговоры по урегулированию в секторе Газа приостановлены на фоне военной операции США и Израиля в Иране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Речь идет о продвижении плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в анклаве.

Переговоры по продвижению плана президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Газе приостановились на прошлой неделе, — говорится в публикации.

По данным палестинского чиновника, переговоры были приостановлены 28 февраля, когда США и Израиль начали операцию против Ирана. В тот день ХАМАС должно было провести встречи с посредниками из Египта, Катара и Турции, но запланированные мероприятия отменили. Один из собеседников связал паузу с проблемами в авиасообщении в Ближневосточном регионе, которые мешают передвижению участников, и охарактеризовал приостановку как «незначительную задержку».

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал катастрофической ситуацию в секторе Газа. По его словам, жители гибнут от холода, голода, болезней и обстрелов. Тюрк также подчеркнул, что объем разрешенной к ввозу гуманитарной помощи недостаточен.