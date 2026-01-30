Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 00:02

ЦАХАЛ атаковала представителя движения ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла точечный удар по члену ХАМАС

Армия обороны Израиля провела военную операцию на юге сектора Газа, ликвидировав одного из членов палестинского движения ХАМАС. Как информировала в четверг пресс-служба ЦАХАЛ, удар был нанесен по представителю движения, который, по данным Тель-Авива, планировал атаку на израильские силы.

Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла точечный удар в соответствии с соглашением о прекращении огня по террористу ХАМАС, планировавшему совершить атаку на силы ЦАХАЛ, действующие на юге сектора Газа, — указано в сообщении.

Израильские военные подчеркнули, что перед нанесением удара были приняты все возможные меры для минимизации риска для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов, ведение воздушного наблюдения и проведение дополнительной разведки. Этот инцидент происходит на фоне заявлений о начале второй фазы мирного плана США по урегулированию в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что подразделение Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) подверглось опасному инциденту с участием израильской бронетехники. Как сообщила пресс-служба миротворческой миссии, два израильских танка «Меркава» проигнорировали требование миротворцев остановиться, после чего один из них произвел три выстрела из основного орудия.

