ЦАХАЛ атаковала представителя движения ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля провела военную операцию на юге сектора Газа, ликвидировав одного из членов палестинского движения ХАМАС. Как информировала в четверг пресс-служба ЦАХАЛ, удар был нанесен по представителю движения, который, по данным Тель-Авива, планировал атаку на израильские силы.

Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла точечный удар в соответствии с соглашением о прекращении огня по террористу ХАМАС, планировавшему совершить атаку на силы ЦАХАЛ, действующие на юге сектора Газа, — указано в сообщении.

Израильские военные подчеркнули, что перед нанесением удара были приняты все возможные меры для минимизации риска для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов, ведение воздушного наблюдения и проведение дополнительной разведки. Этот инцидент происходит на фоне заявлений о начале второй фазы мирного плана США по урегулированию в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что подразделение Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) подверглось опасному инциденту с участием израильской бронетехники. Как сообщила пресс-служба миротворческой миссии, два израильских танка «Меркава» проигнорировали требование миротворцев остановиться, после чего один из них произвел три выстрела из основного орудия.