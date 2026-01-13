Миротворцы ООН попали под обстрел израильского танка в Ливане Израиль открыл огонь по подразделению Временных сил ООН в южном Ливане

Подразделение Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) подверглось опасному инциденту с участием израильской бронетехники. Как сообщила пресс-служба миротворческой миссии, два израильских танка «Меркава» проигнорировали требование миротворцев остановиться, после чего один из них произвел три выстрела из основного орудия.

Бронетехника двигалась с территории Ливана вглубь страны. Снаряды разорвались примерно в 150 метрах от позиций сил ООН.

Во время последующего отхода для обеспечения безопасности миротворцы продолжали находиться под прицелом лазерного целеуказателя танка. В результате обстрела никто не пострадал.

Подобные атаки на четко обозначенные миротворческие силы, выполняющие свои задачи в соответствии с резолюцией СБ ООН № 1701, принимают тревожно регулярный характер и представляют собой серьезное нарушение данной резолюции, — отмечается в коммюнике.

Одновременно ливанские власти обвиняют Тель-Авив в систематическом нарушении суверенитета страны, указывая на сохранение израильского военного присутствия в пяти точках на юге Ливана, что рассматривается как оккупация. По данным ливанского МВД, с начала 2025 года израильские атаки на территорию республики унесли жизни более 390 человек.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по складам с оружием шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В ЦАХАЛ уточнили, что подобные объекты нарушают договоренности о прекращении огня.