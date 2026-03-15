Швейцария отказала США в пролете самолетов-разведчиков Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков из-за нейтралитета

Швейцарское правительство отказало США в пролете двух разведывательных самолетов над своей территорией, передает пресс-служба властей Швейцарии. Причиной стал принцип нейтралитета, которого Берн придерживается в отношении воюющих сторон.

В Федеральном совете пояснили, что отклонили две заявки, связанные с военными действиями в Иране. При этом три другие заявки на технический рейс и пролет транспортников были одобрены.

В заявлении правительства отмечается, что с 28 февраля на Ближнем Востоке идут боевые действия между США, Израилем и Ираном. Швейцария соблюдает нейтралитет в отношении этих государств.

Ранее самолеты стран НАТО совершили облет вблизи Калининградской области, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Речь идет об американском самолете разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis, а также о шведском самолете радиотехнической разведки Gulfstream S102B Korpen.

До этого пять американских самолетов-заправщиков были повреждены в результате удара Ирана по авиабазе в Саудовской Аравии. По их сведениям, воздушные судна не были полностью уничтожены, проводится их ремонт.