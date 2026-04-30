Иран планирует самостоятельно управлять Ормузским проливом

Тегеран намерен и впредь сохранять контроль над акваториями Персидского залива и Ормузского пролива для обеспечения региональной стабильности, заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. По его словам, страна обладает всеми необходимыми практическими возможностями для самостоятельного управления этими стратегически важными объектами.

Иран за счет практической возможности управлять Ормузским проливом намерен обеспечить безопасность региона Персидского залива и положить конец злоупотреблениям противника, — констатировал Хаменеи.

Он выразил уверенность, что только отсутствие американского военного контингента гарантирует региону светлое будущее. Реализация данного курса призвана защитить интересы исламской республики от внешнего давления. Таким образом, официальный Тегеран подтвердил свою жесткую позицию в отношении доминирования в прилегающих морских зонах.

Хаменеи также заявил, что в будущем региона Персидского залива не должно быть места для присутствия Соединенных Штатов. По мнению лидера страны, только окончание американского вмешательства позволит обеспечить стабильность и процветание этой стратегической зоны.