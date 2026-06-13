В Дагестане завершили аварийно-восстановительные работы на газопроводе

Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в Дагестане, поврежденном в результате взрывов и крупного пожара, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики. Компания «Газпром трансгаз Махачкала» уложилась в оговоренный трехдневный срок ремонта.

Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед завершены. Компания «Газпром трансгаз Махачкала» выполнила работы в ранее обозначенный срок — на месте специалистами компании был определен трехдневный период, сроки были соблюдены, — говорится в сообщении.

Ранее три взрыва произошли на магистральном газопроводе в районе Кизилюрта в Дагестане. После ЧП возник пожар, к месту происшествия были направлены спасатели. По имеющимся данным, происшествие могло быть связано с утечкой газа. По данным ведомства, газопровод был перекрыт на участке с 718-го по 661-й километр. Жертв и пострадавших нет.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в результате взрыва на АЗС пострадал газопровод «Пятигорскгоргаз». Без газоснабжения остались 12 магазинов и производственных зданий.