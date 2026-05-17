Стали известны серьезные последствия взрыва на АЗС в Пятигорске При взрыве на АЗС в Пятигорске поврежден газопровод

В результате взрыва газа с последующим возгоранием на автозаправочной станции в Пятигорске 16 мая получил повреждения газопровод «Пятигорскгоргаз», сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале. Без газоснабжения остаются 12 магазинов и производственных зданий.

В результате ЧП на улице Ермолова получил повреждения газопровод. Во всех жилых домах газоснабжение есть. Без газоснабжения остаются 12 магазинов и производственных зданий. Аварийно-восстановительные работы и их подключение запланированы до конца 19 мая, — написал Ворошилов.

Инцидент произошел 16 мая при разгрузке газовоза. Предположительной причиной стало нарушение техники безопасности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в правоохранительных органах и Минздраве Ставропольского края сообщили, что три человека попали в больницу после взрыва на автозаправочной станции в Пятигорске. По данным ведомства, еще три человека были осмотрены амбулаторно и отпущены домой.