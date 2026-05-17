МЧС РФ сообщило о полной ликвидации пожара после взрыва в Пятигорске

Пожар, возникший после взрыва на газовой автозаправочной станции в Пятигорске, был полностью ликвидирован, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Информации о новых пострадавших и разрушениях не поступало.

Пожар в Пятигорске полностью потушен, — сказано в сообщении.

Взрыв на АЗС прогремел при срыве баллона во время разгрузки газовоза. Как отметил градоначальник, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности. Происшествие никак не связано с атакой ВСУ, подчеркнул он.

Позже стало известно, что количество пострадавших при взрыве на заправке в Пятигорске выросло до шести человек, рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, они находятся в больнице.

После этого в Сети опубликовали кадры взрыва в Пятигорске. На видеозаписи виден столб дыма, который поднимается в воздух. Очевидец заснял момент взрыва, когда находился за рулем.