На Украине нашли связь между грузинскими наемниками ВСУ и США Главарь грузинских наемников ВСУ выводил деньги группы в США

Значительная часть средств, связанных с деятельностью грузинских наемников на Украине, была выведена в США, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Для этого использовалась зарегистрированная в Техасе организация Georgian Humanitarian Legion, уточнили в источнике. Среди основателей организации числятся сам Мамука Мамулашвили, его сестра Нона и гражданин США Ричард Шарп.

Ранее стало известно, что иностранные бойцы доукомплектовали 21-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в Сумской области. Речь идет о колумбийских наемниках, переброшенных в район Большой Рыбицы без необходимого обеспечения.

Кроме того, около семи тысяч граждан Колумбии, имеющих военную подготовку, участвуют в боевых действиях на Украине и бессмысленно погибают в чужом конфликте, заявил президент страны Густаво Петро. Глава государства подчеркнул, что наемничество запрещено колумбийским законом.