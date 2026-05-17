День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 00:46

На Украине нашли связь между грузинскими наемниками ВСУ и США

Главарь грузинских наемников ВСУ выводил деньги группы в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Значительная часть средств, связанных с деятельностью грузинских наемников на Украине, была выведена в США, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Для этого использовалась зарегистрированная в Техасе организация Georgian Humanitarian Legion, уточнили в источнике. Среди основателей организации числятся сам Мамука Мамулашвили, его сестра Нона и гражданин США Ричард Шарп.

Обвиняемый в воровстве главарь грузинских наемников Мамука Мамулашвили вывел большую часть денежных средств в США, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что иностранные бойцы доукомплектовали 21-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в Сумской области. Речь идет о колумбийских наемниках, переброшенных в район Большой Рыбицы без необходимого обеспечения.

Кроме того, около семи тысяч граждан Колумбии, имеющих военную подготовку, участвуют в боевых действиях на Украине и бессмысленно погибают в чужом конфликте, заявил президент страны Густаво Петро. Глава государства подчеркнул, что наемничество запрещено колумбийским законом.

Европа
Украина
наемники
ВСУ
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Севастополе при атаке БПЛА повреждена высоковольтная линия и три дома
Группу The Hatters внесли в базу украинского «Миротворца»
В Севастополе ПВО сбила десятки вражеских беспилотников
Запад разгневан из-за нового решения фон дер Ляйен по Украине
Россиянам пообещали рост средней зарплаты до 132 тыс. рублей
Стало известно, сколько раз за сутки ВСУ попытались атаковать ДНР
Экс-министр МИД Румынии удивил местных жителей своим заявлением о России
Песков назвал единство ветеранов на параде Победы гордостью всей России
Предлагал кинороли, насиловал, убивал: как «режиссер» держал в ужасе Москву
МЧС РФ сообщило о полной ликвидации пожара после взрыва в Пятигорске
В Иране оценили возможные расходы США на конфликт с Тегераном
Неподалеку от Иерусалима прогремел мощный взрыв
На Украине нашли связь между грузинскими наемниками ВСУ и США
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на перелеты
ПВО Минобороны сбила шесть дронов в Тульской области
В Москве двое детей на самокате попали в ДТП с автомобилем
Рак убил великую фигуристку: трагическая история любви Пахомовой и Горшкова
В Севастополе сбили шесть беспилотников у Северной стороны и Балаклавы
В Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне воздушной тревоги
США обнаружили четыре вида пришельцев
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.