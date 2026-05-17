17 мая 2026 в 01:14

Стало известно, сколько раз за сутки ВСУ попытались атаковать ДНР

В ДНР сообщили, что ВСУ атаковали территорию республики 19 раз за сутки

За последние сутки ВСУ совершили 19 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины. В результате атак также были повреждены жилой дом, автомобили и объект гражданской инфраструктуры.

Зафиксировано 19 фактов вооруженных атак ВФУ. Поступили сведения о гибели подростка, ранении 10 гражданских лиц, в том числе одного ребенка, — сказано в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил: в результате атак ВСУ по территории ДНР погиб подросток 2010 года рождения. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что за период перемирия с 9 по 11 мая погибли четыре мирных жителя России. Еще 47 человек получили ранения, среди них двое несовершеннолетних, добавил он.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за два часа, с 20:00 до 22:00 мск, перехватили и сбили 67 беспилотников ВСУ над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, все БПЛА были самолетного типа.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

