Российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые передает пресс-служба Минобороны России, сейчас армия ведет уличные бои, уничтожаются силы противника на территории национального парка «Святые горы».

Штурмовые подразделения 25-й армии [группировки войск «Запад»] продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана — крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирований ВСУ на территории национального парка «Святые горы», — отметил Герасимов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что бои за Славянск и Краматорск могут начаться в августе или сентябре. Российские войска уже начали наносить удары по объектам на Западной Украине, чтобы нарушить поставки западного вооружения для ВСУ.

До этого глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что российские подразделения обходят Константиновку по флангу. Он рассказал, что основные столкновения в городе сейчас происходят в районе промышленной зоны, а также на западных окраинах этого важного оборонительного узла.