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04 июня 2026 в 10:10

Пушилин объяснил, почему ВСУ цепляются за Красный Лиман и Рай-Александровку

Пушилин: ВСУ цепляются за Красный Лиман и Рай-Александровку из-за тактики

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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ВСУ цепляются за Красный Лиман и населенный пункт Рай-Александровка из-за их тактической важности, рассказал глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, которые приводит ТАСС, эти геоточки открывают оперативный простор как в направлении Славянска, так и в направлении Краматорска.

Цепляются, потому что Красный Лиман и Рай-Александровка открывают оперативный простор как в направлении Славянска, так и в направлении Краматорска, — отметил Пушилин.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что объявленная главкомом ВСУ Александром Сырским новая тактика боевых действий не имеет под собой реального плана для улучшения позиций украинской армии. По его словам, эта стратегия носит сугубо теоретический характер и на практике сводится к ударам по гражданскому населению.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп может принудить украинского президента Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу. В частности, по словам аналитиков, глава государства после визита руководителя СНБО Рустема Умерова не осмелился перечить хозяину Белого дома и поддержал перемирие с Россией.

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