«Страна.ua»: Трамп может принудить Зеленского уступить Донбасс

Американский лидер Дональд Трамп может принудить украинского президента Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу, передает «Страна». В частности, по словам аналитиков, глава государства после визита руководителя СНБО Рустема Умерова не осмелился перечить хозяину Белого дома и поддержал перемирие с Россией.

Это показывает, во-первых, что диалог Трампа и Путина продолжается и вполне результативен. А во-вторых, это показатель сохраняющегося влияния Трампа на Киев, — сказано в материале.

Ранее американские аналитики сообщили, что союзники Украины согласились, что Киев не вернет потерянные территории. По их словам, Вооруженные силы Украины терпят поражение, не имея возможностей как-то переломить ход конфликта в свою пользу. Также страна не станет частью ни Североатлантического альянса, ни Европейского союза, а режим Зеленского уже находится на грани исчезновения, отмечается в материале.

Также помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры между Россией и Украиной будут стоять на месте, пока не решится вопрос вывода ВСУ из Донбасса. По его словам, в противном случае эффекта не принесут десятки новых контактов.