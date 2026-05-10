«Признали даже союзники»: Киев поставили перед неприятным фактом о России

Союзники Украины согласились, что Киев не вернет потерянные территории, пишет The American Conservative. По словам аналитика, Вооруженные силы Украины терпят поражение, не имея возможностей как-то переломить ход конфликта в свою пользу. Также страна не станет частью ни НАТО, ни Европейского союза, а режим президента Владимира Зеленского уже находится на грани исчезновения, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал. В частности, по словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Киев добился «значительного прогресса» на пути к членству. Но независимые исследовательские институты и центры более критично оценивают якобы «невероятный» прогресс Киева.