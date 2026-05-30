В ВОЗ признали серьезную проблему борьбы со вспышкой Эболы в Африке

Гебрейесус: ВОЗ не хватает финансирования для борьбы с Эболой в Африке

Всемирной организации здравоохранения не хватает денежных средств для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Африке, заявил генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что получена лишь треть необходимого финансирования. Глава организации призвал международное сообщество увеличить поддержку, передает агентство Reuters.

Это очень сложная вспышка, а запрашиваемый объем поддержки пока не получен. Мы получили только треть необходимого финансирования, — сказал Гебрейесус.

Ранее доктор Ричард Коджан признал, что эпидемия лихорадки Эбола в Конго перестала поддаваться контролю. При этом директор главной больницы в Монгбвалу Ричард Локуд рассказал, что из его медицинского учреждения недавно сбежали семь пациентов с подозрением на данный вирус.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-карантинный контроль усилен в пунктах пропуска на госграницах России в связи со вспышкой Эболы в странах Африки. Меры приняты для оценки и снижения рисков для здоровья граждан, прибывающих из зон повышенного заражения.