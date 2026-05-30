Решился исход боя UFC в Макао с участием россиянина Боец ММА Павлович победил бразильца Тейшейру на турнире UFC в Макао

Россиянин Сергей Павлович одержал победу над бразильцем Таллисоном Тейшейрой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Макао. Он завершил поединок нокаутом спустя 40 секунд после старта первого раунда.

Павловичу 34 года. Он выступает в тяжелой весовой категории. На данный момент у бойца 21 победа и три поражения. В рейтинге UFC в тяжелом весе Павлович занимает третью строчку. Таллисону Тейшейре 26 лет. Его послужной список включает девять побед и два поражения. В рейтинге UFC он стоит на 15-м месте.

Боец ММА Умар Нурмагомедов до этого одолел бразильца Дейвисона Фигейредо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Поединок в легчайшем весе завершился победой россиянина, это решение судьи приняли единогласно.

До этого стало известно, что австралийскому боксеру Майклу Зерафе грозит пожизненная дисквалификация на телеканале Fox Sports после его отказа продолжать поединок против Никиты Цзю. Бой был признан несостоявшимся из-за случайного столкновения спортсменов головами. Зерафа сказал рефери, что перестал видеть одним глазом.