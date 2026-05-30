ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 17:25

Решился исход боя UFC в Макао с участием россиянина

Боец ММА Павлович победил бразильца Тейшейру на турнире UFC в Макао

Сергей Павлович Сергей Павлович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянин Сергей Павлович одержал победу над бразильцем Таллисоном Тейшейрой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Макао. Он завершил поединок нокаутом спустя 40 секунд после старта первого раунда.

Павловичу 34 года. Он выступает в тяжелой весовой категории. На данный момент у бойца 21 победа и три поражения. В рейтинге UFC в тяжелом весе Павлович занимает третью строчку. Таллисону Тейшейре 26 лет. Его послужной список включает девять побед и два поражения. В рейтинге UFC он стоит на 15-м месте.

Боец ММА Умар Нурмагомедов до этого одолел бразильца Дейвисона Фигейредо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Поединок в легчайшем весе завершился победой россиянина, это решение судьи приняли единогласно.

До этого стало известно, что австралийскому боксеру Майклу Зерафе грозит пожизненная дисквалификация на телеканале Fox Sports после его отказа продолжать поединок против Никиты Цзю. Бой был признан несостоявшимся из-за случайного столкновения спортсменов головами. Зерафа сказал рефери, что перестал видеть одним глазом.

Спорт
бойцы
спортсмены
поединки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.