18 января 2026 в 13:56

Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после боя с Цзю

Майкл Зерафа Майкл Зерафа Фото: James Wilson/imago sportfotodienst/Global Look Press
Австралийскому боксеру Майклу Зерафе грозит пожизненная дисквалификация на телеканале Fox Sports после его отказа продолжать поединок против Никиты Цзю, сообщает news.com.au. Бой был признан несостоявшимся из-за случайного столкновения спортсменов головами.

Зерафа сообщил рефери, что перестал видеть одним глазом, однако вещатель и организаторы сочли это нежеланием продолжать борьбу. Последствия для карьеры боксера могут стать фатальными, так как промоутерская компания No Limit Boxing уже заявила о намерении расторгнуть с ним отношения.

Ранее сообщалось, что поединок 27-летнего Никиты Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, с австралийским боксером признали несостоявшимся. Встреча спортсменов прошла в австралийском Брисбене. Титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации в весовой категории до 72,6 кг остался свободным.

Ранее олимпийский чемпион Егор Мехонцев выступил с резкой критикой в адрес украинского тяжеловеса Александра Усика, обвинив его в неспортивных приемах. Он отметил, что Усик часто имитирует боль от ударов ниже пояса.

бокс
дисквалификации
турниры
соревнования
