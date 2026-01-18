Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после боя с Цзю Майклу Зерафе грозит пожизненный бан из-за несостоявшегося боя с Никитой Цзю

Австралийскому боксеру Майклу Зерафе грозит пожизненная дисквалификация на телеканале Fox Sports после его отказа продолжать поединок против Никиты Цзю, сообщает news.com.au. Бой был признан несостоявшимся из-за случайного столкновения спортсменов головами.

Зерафа сообщил рефери, что перестал видеть одним глазом, однако вещатель и организаторы сочли это нежеланием продолжать борьбу. Последствия для карьеры боксера могут стать фатальными, так как промоутерская компания No Limit Boxing уже заявила о намерении расторгнуть с ним отношения.

Ранее сообщалось, что поединок 27-летнего Никиты Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, с австралийским боксером признали несостоявшимся. Встреча спортсменов прошла в австралийском Брисбене. Титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации в весовой категории до 72,6 кг остался свободным.

