10 января 2026 в 14:01

Мехонцев пристыдил украинского боксера-симулянта

Боксер Мехонцев пристыдил украинского коллегу за симулирование ударов ниже пояса

Александр Усик Александр Усик Фото: IMAGO/MICHAL CHWIEDUK/Global Look Press
Олимпийский чемпион Егор Мехонцев выступил с резкой критикой в адрес украинского тяжеловеса Александра Усика, обвинив его в систематическом использовании неспортивных приемов. В интервью Boxing Scene российский он отметил, что Усик часто имитирует боль от ударов ниже пояса.

В тех местах, откуда я родом, это низкий поступок, — добавил спортсмен.

Мехонцев назвал такое поведение позорным и недостойным профессионального атлета высокого уровня. Спортсмен привел конкретные примеры, вспомнив олимпийский поединок Усика против Артура Бетербиева. Тогда украинец схватился за почку, но с анатомически невозможной стороны, что ввело судей в заблуждение и привело к необоснованному снятию двух очков с российского боксера.

Мехонцев является последним российским боксером, которому удалось официально победить Усика — это произошло в 2009 году в полуфинале чемпионата мира в Милане. Спустя годы чемпион уверен, что побеждать украинца нужно не только техникой, но и готовностью к его провокациям на ринге.

Ранее сборная России по боксу с триумфом завершила выступление на мировом первенстве в Дубае. Спортсмены выиграли семь золотых медалей и установили командный рекорд. Впервые в истории отечественного бокса все заявленные на турнир боксеры сумели выйти в полуфинал.

бокс
Егор Мехонцев
боксеры
Александр Усик
