Российские боксеры триумфально выступили на ЧМ в Дубае Российские боксеры выиграли семь золотых медалей на мировом первенстве в Дубае

Сборная Россия по боксу с триумфом завершила выступление на мировом первенстве в Дубае, следует из результатов на официальном сайте соревнования. Спортсмены не только стали безоговорочными лидерами медального зачета, но и установили уникальный командный рекорд.

На счету национальной команды числятся 13 наград: семь высшего достоинства, пять серебряных и одна бронзовая. Золотыми призерами мирового форума стали Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

На вторую ступень пьедестала поднимались Эдмонд Худоян (до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Евгений Кооль (до 67 кг) и Сергей Колденков (до 71 кг). Бронзовую медаль завоевал Андрей Пегливанян (до 57 кг).

Помимо этого, впервые в истории отечественного бокса все заявленные на турнир российские боксеры сумели выйти в полуфинал. Сейчас команда России занимает первое общекомандное место, в тройку лидеров также вошли Казахстан и Узбекистан.

Ранее сообщалось, что российский боксер Мурат Гассиев стал новым регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В поединке, состоявшемся в Дубае, он нокаутировал в шестом раунде болгарина Кубрата Пулева.