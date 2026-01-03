Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 00:06

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 января 2026 года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
3 января — это не просто третий день нового года, но и дата, наполненная культурными, историческими, гастрономическими и религиозными событиями. Чтобы лучше понимать, какой сегодня день, разберем все важные праздники, необычные торжества и памятные даты, пришедшиеся на этот зимний день.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если вы хотите узнать, какие праздники отмечают 3 января, то эта дата выделяется рядом интересных событий, связанных с музыкой, бытовыми изобретениями и историческими женскими судьбами.

Прежде всего, 3 января — День рождения соломинки для коктейлей. История этого праздника берет начало в конце XIX века, когда была запатентована первая бумажная соломинка. Сегодня этот маленький предмет стал привычным атрибутом любого напитка, а праздник напоминает о том, как небольшие изобретения влияют на повседневную жизнь.

Еще одно международное событие — День женщин в рок-н-ролле. Этот неформальный праздник посвящен певицам, исполнительницам музыки, поэтессам и авторам музыки, внесшим огромный вклад в мировую рок-культуру. Он напоминает, что многие яркие женские имена сформировали облик целого музыкального направления.

В России 3 января отмечают День памяти княгини Ольги — образа, играющего важную роль в истории государства. Эта дата значима для тех, кто интересуется, что отмечают сегодня в России и какие события связаны с наследием выдающихся исторических личностей.

Таким образом, календарь помогает лучше понять, какой сегодня день в России, а также расширяет кругозор, показывая, что отмечают сегодня в мире.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

Любителям оригинальных и нестандартных дат будет полезно узнать, какие существуют необычные праздники в мире, связанные с 3 января. Их много, и каждый из них вызывает улыбку и создает праздничное настроение.

Пожалуй, самый сладкий — День вишни в шоколаде. Это отличный повод побаловать себя десертом, который давно стал классикой кондитерского искусства.

Не менее интересен и Фестиваль сонного дня — праздник для тех, кто предпочитает отдыхать после новогодних хлопот и наслаждаться спокойствием. Он напоминает о важности восстановления сил и бережного отношения к себе.

Есть и более ироничная дата — День позора. Он посвящен тому, чтобы смотреть на собственные ошибки или забавные моменты с самоиронией и учиться относиться к ним философски.

Особое место занимает День бенгальских искр и гирляндных огней. Это праздник света, украшений и продолжения новогодней атмосферы, когда дома по-прежнему сияют огоньками и создают волшебное настроение.

Все эти торжества делают 3 января одной из самых насыщенных дат в календаре необычных событий.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Тем, кто интересуется духовной стороной календаря, важно знать, какой отмечается религиозный праздник и церковный праздник сегодня.

3 января Православная церковь чтит святителя Петра, митрополита Московского, который считается одним из главных покровителей русской земли. Он известен своей мудростью, благочестием и большой ролью в укреплении православия.

Также сегодняшний день связан с памятью мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской, прославившейся стойкостью веры и духовной чистотой.

Вместе с ней вспоминают святую мученицу Иулиану Никомидийскую, чья история вдохновляет верующих на выдержку и верность убеждениям.

Эти даты помогают глубже понять духовный смысл того, какой сегодня праздник и какое место он занимает в православной традиции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 3 января в разные годы?

Если вас интересуют исторические события сегодня, то 3 января действительно наполнено важными фактами, которые оказали влияние на мировую культуру, науку и технику.

В 1857 году в России был создан Главный комитет по крестьянскому делу, сыгравший важную роль в реформировании сельского хозяйства.

В 1870 году началось строительство Бруклинского моста — одного из самых известных инженерных сооружений XIX века.

В 1888 году Марвин Стоун запатентовал бумажную коктейльную соломинку, что и стало причиной появления современного праздника.

В 1977 году был создан первый компьютер фирмы Apple, ставший началом новой эпохи в информационных технологиях.

В 1993 году был подписан важный договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-II.

Такой обзор помогает понять, какой сегодня день и какие события формировали эту дату.

Кто родился и кто умер 3 января?

День 3 января подарил миру многих выдающихся людей, чьи работы изменили искусство, спорт и культуру.

Родились:

Джон Толкин (1892) — писатель, автор известных мировых эпических произведений.

Мел Гибсон (1956) — известный актер и режиссер.

Михаэль Шумахер (1969) — автогонщик, многократный чемпион «Формулы-1».

Умерли:

Ирина Мурзаева (1988) — актриса театра и кино.

Александр Абдулов (2008) — актер и кинорежиссер, народный артист России.

Александр Зотов (2025) — заслуженный артист РФ, актер театра и кино.

3 января — это дата, объединяющая памятные события, необычные торжества, религиозные даты и исторические факты. Благодаря этому можно с уверенностью ответить, какой сегодня день в России и какие события делают его значимым на мировой карте дат.

