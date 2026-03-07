Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 15:13

Под Нижним Новгородом вспыхнул крупный пожар

Крупный пожар вспыхнул на складах мукомольного завода в Нижегородской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Склады мукомольного завода горят в городе Володарске Нижегородской области, сообщает пресс-служба МЧС России по региону. Огнем охвачена территория площадью 1 тыс. квадратных метров. Данных о погибших и пострадавших в результате возгорания на данный момент не поступало.

7 марта 2026 г. в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в здании склада по адресу: Володарский м. о., г. Володарск, ул. Клубная. Пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара № 2, — говорится в сообщении.

Ранее сильный пожар вспыхнул в одной из школ Тюмени. В результате возгорания пострадал один человек. Причиной ЧП мог стать неисправный принтер. Школьников оперативно эвакуировали из здания. Позднее спасатели потушили пожар.

До этого в Кемерово вспыхнул пожар в складском помещении с грузовой техникой. Огонь распространился на территории площадью 1 тыс. квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 38 человек и 13 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Пожарным удалось полностью потушить возгорание и спасти 15 единиц техники.

Нижегородская область
пожары
склады
заводы
