Несколько малышей погибли в горящем частном доме

Трое детей погибли в Запорожской области во время пожара в частном доме, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По предварительной информации, малыши находились одни. Трагедия произошла в поселке городского типа Приазовское.

Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть малышей от отравления угарным газом: мальчика 2022 года рождения и девочек 2021 и 2024 года рождения. <...> На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета и полиции, — написал глава региона.

Ранее многодетная мать и двое ее детей погибли при пожаре под Новосибирском. Возгорание произошло в частном доме поселка Майский, когда отца и двоих старших детей не было дома. В огне сгорела веранда и дом, кровля частично обрушилась. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, открытое горение ликвидировали за полтора часа.

До этого трое жителей Башкирии погибли при пожаре в жилом доме на улице Пушкина в селе Чуваш-Улканово. К моменту прибытия пожарных подразделений дом полностью охватило пламя. Причина возгорания пока неизвестна.