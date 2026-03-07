Индийский рай превратился в ад для влюбленных из Петербурга

Туристы из Петербурга, Константин и Ирина, могут остаться без жилья в Индии из-за аннулирования их обратных билетов, сообщает Telegram-канал Mash. Они приобрели тур с 23 февраля по 7 марта через агентство Travelata за 180 тыс. рублей, но из-за отмены рейсов и ошибки турагента потеряли десятки тысяч и теперь не могут вернуться домой.

Как пишет источник, вылет из Москвы был отменен из-за временного закрытия авиасообщения — рейс из Петербурга прибыл позже. Тогда же пара была вынуждена лететь через Дели или Манохар, но и эти рейсы отменили. В итоге они купили новые билеты почти за 100 тыс. рублей и самостоятельно добрались до Дели, где потратили деньги на переезд в Гоа.

Турагентство уверило их, что обратный перелет остается в силе. Однако билеты аннулировали по старому правилу: неиспользованный первый сегмент делает недействительным и второй. При этом с 1 сентября 2025 года это правило было изменено Минтрансом.

Теперь у Константина и Ирины нет средств на новые билеты и жилье. Они планируют дождаться окончания визы и просить о депортации. Супруги подали досудебную претензию туроператору и агентству, требуя вернуть расходы и компенсацию в 50 тыс. рублей. Если вопрос не решится, они обратятся в Роспотребнадзор и прокуратуру.

