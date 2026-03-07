Муж порезал онкобольную жену, чтобы уйти к любовнице

Мужчина избил супругу, страдающую онкологическим заболеванием, и ранил ее ножом в руку, передает РЕН ТВ. Конфликт произошел после того, как он заявил о намерении уйти к любовнице.

Нападение произошло в районе Чертаново в Москве. Как рассказала пострадавшая, муж пришел домой, потому что хотел поесть. Между ними возникла ссора из-за его отношений с другой женщиной, после чего мужчина схватил нож и ударил супругу по руке. Женщина получила небольшую рану, однако госпитализация ей не потребовалась. Нападавшего доставили в отдел полиции.

У меня рак третьей стадии, и они думали, что я умру <...>. Они пытаются меня убить и орут «Когда ты сдохнешь?!» — рассказала супруга.

Ранее суд в Москве заключил под стражу мужчину, устроившего поножовщину рядом со станцией метро «Сокол». В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Пострадавший 2003 года рождения скончался на месте от полученных ранений. Второго мужчину, 1996 года рождения, госпитализировали в одну из московских клиник.