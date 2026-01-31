Командиров ВСУ уличили в продвижении любовниц по службе РИАН: командиры ВСУ отправляют своих любовниц на курсы повышения квалификации

В Вооруженных силах Украины выработалась система быстрого карьерного роста для родственниц и любовниц высокопоставленных командиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах со ссылкой на источники. Для продвижения их сначала направляют на курсы повышения квалификации.

За годы военного конфликта выработалась система продвижения дочерей, жен и любовниц высокопоставленных военных чиновников, которой в своих соцсетях поделился один из украинских военных, — указано в сообщении.

Формальным основанием для такого назначения являются специальные курсы, которые должны проходить военнослужащие для получения высоких постов. Если раньше на эту учебу отправляли отличившихся на передовой, то теперь там все чаще оказываются молодые девушки примерно 20-летнего возраста. После обучения их направляют на высокие должности в глубоком тылу, где они получают соответствующие воинские звания, а также удостоверения ветеранов боевых действий.

Затем, как утверждается, для такой сотрудницы находят еще более высокую позицию. Например, в военном вузе или в оперативном командовании, где она продолжает службу под покровительством высокопоставленного командира.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что украинское командование направляет молодых солдат по краткосрочным контрактам на самые опасные участки фронта. Как пишут авторы, эти новобранцы несут тяжелые потери, пытаясь сдержать наступление российской армии.