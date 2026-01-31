Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 03:15

Командиров ВСУ уличили в продвижении любовниц по службе

РИАН: командиры ВСУ отправляют своих любовниц на курсы повышения квалификации

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В Вооруженных силах Украины выработалась система быстрого карьерного роста для родственниц и любовниц высокопоставленных командиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах со ссылкой на источники. Для продвижения их сначала направляют на курсы повышения квалификации.

За годы военного конфликта выработалась система продвижения дочерей, жен и любовниц высокопоставленных военных чиновников, которой в своих соцсетях поделился один из украинских военных, — указано в сообщении.

Формальным основанием для такого назначения являются специальные курсы, которые должны проходить военнослужащие для получения высоких постов. Если раньше на эту учебу отправляли отличившихся на передовой, то теперь там все чаще оказываются молодые девушки примерно 20-летнего возраста. После обучения их направляют на высокие должности в глубоком тылу, где они получают соответствующие воинские звания, а также удостоверения ветеранов боевых действий.

Затем, как утверждается, для такой сотрудницы находят еще более высокую позицию. Например, в военном вузе или в оперативном командовании, где она продолжает службу под покровительством высокопоставленного командира.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что украинское командование направляет молодых солдат по краткосрочным контрактам на самые опасные участки фронта. Как пишут авторы, эти новобранцы несут тяжелые потери, пытаясь сдержать наступление российской армии.

ВСУ
любовницы
командиры
курсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пять вакцин, продлевающих жизнь пожилым людям
Сенату США удалось избежать полного шатдауна правительства
Отмена концертов, пополнение в семье, мнение об СВО: как живет Сабуров
В США сообщили об экстраординарной финансовой активности Ирана
«Ребенок в тяжелом состоянии»: в ДТП под Петербургом погибла семейная пара
Михалков счел справедливыми итоги прошедшей кинопремии «Золотой орел»
Новые документы по делу Эпштейна: в чем обвинили Трампа, что известно
Гейтс опроверг сообщения о вечеринках с девушками на вилле Эпштейна
Командиров ВСУ уличили в продвижении любовниц по службе
Великий балтийский глушитель: почему в Европе до дрожи боятся РЭБ «Тобол»
На Западе предсказали крах промышленности Европы из-за решения по газу
Россиянам озвучили, как поменяется схема оплаты ЖКУ с 1 марта
В Конгрессе США призвали Киев к ответу за захват храма УПЦ
«Он лжет»: в Крыму осудили слова Гутерриша о самоопределении полуострова
«С лопатой в руках»: Лукашенко дал женщинам советы для красоты и молодости
Самойлова призналась, как Джиган окончательно разбил ей сердце
В европейских хранилищах зафиксированы рекордно низкие запасы газа
Зависимость, клиническая смерть, личная жизнь: где сейчас Алексей Нилов
«Неуважение к артисту»: Никита Пресняков пожаловался на бизнес-класс
Это фиаско, Кая: как глава евродипломатии Каллас стала позором ЕС
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.