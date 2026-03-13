В Госдуме предложили установить минимальный размер алиментов

В России необходимо установить минимальный размер алиментов и привязать его к прожиточному минимуму, следует из предложенной лидера партии «Справедливая Россия», главы фракции Сергея Миронова. Также парламентарий предложил создать Алиментный фонд, сообщает 360.ru.

Согласно предложенной модели, государство сможет компенсировать получателям недополученные алименты, после чего взыскивать эти средства с должника, включая проценты.

Нужно освободить от этой головной боли женщин, которые месяцами, годами ждут денег от своих бывших и злостных неплательщиков алиментов, — отметил Миронов.

Депутат сослался на данные ФССП, согласно которым, на декабрь в реестре должников числились 300 тыс. человек. Миронов считает, что навести порядок позволило бы вмешательство государства.

Ранее депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что в России необходимо ввести налоговые льготы для детей, которые помогают нетрудоспособным родителям. По его мнению, существующих мер правового регулирования недостаточно, чтобы побудить взрослых граждан выполнять свои обязанности перед отцом и матерью.