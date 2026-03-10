В России могут расширить возможности использования маткапитала Депутат Миронов призвал разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку отечественного автомобиля, пишет 360.ru. По его словам, для многодетных семей машина — это не роскошь, а крайне важное средство передвижения.

Родителям нужно решать бытовые вопросы, возить детей в школу, кружки, секции детские сады, в больницы, поликлиники, музеи, театры или организовывать совместный отдых. Везде нужен автомобиль, без него в современной жизни сложно, — отметил Миронов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования или ежемесячные выплаты. Он отметил, что размер выплаты в 2026 году проиндексировали.