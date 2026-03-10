Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 14:52

В России могут расширить возможности использования маткапитала

Депутат Миронов призвал разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку отечественного автомобиля, пишет 360.ru. По его словам, для многодетных семей машина — это не роскошь, а крайне важное средство передвижения.

Родителям нужно решать бытовые вопросы, возить детей в школу, кружки, секции детские сады, в больницы, поликлиники, музеи, театры или организовывать совместный отдых. Везде нужен автомобиль, без него в современной жизни сложно, — отметил Миронов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования или ежемесячные выплаты. Он отметил, что размер выплаты в 2026 году проиндексировали.

Сергей Миронов
маткапитал
автомобили
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
150 ударов за 5 тыс. рублей: на Урале друзья избили юношу до смерти
Дипломаты резко ответили на удар по Дому русской культуры в Ливане
США анонсировали самые интенсивные удары по Ирану
Клиенты популярной пиццерии пожаловались на технический сбой
Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть
В АТОР назвали страну, из которой российские туристы не могут вернуться
Иркутские полицейские выявили 51 пьяного водителя в ходе рейда на 8 Марта
Стало известно, сократит ли Россия добычу нефти на фоне ситуации в Иране
Алибасов-младший раскрыл правду о личной жизни отца
В посольстве РФ рассказали, пострадали ли россияне при обстрелах Израиля
Трамп ответил на избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана
«Провал Пентагона»: как Зеленский похоронил проект США по развалу России
Врач-мошенник тайно «настругал» 16 детей от пациенток
Детей накормили плесневелыми котлетами в российской школе
Российская армия сможет защищать граждан за рубежом
«Разнесла полквартиры»: сын Алибасова рассказал о поведении своей жены
Профессор ответил, сохранит ли общепит заведения при отсутствии НДС
Пономарев раскрыл, почему «Зенит» проиграл «Оренбургу»
Депутат отреагировал на убийство прихожан РПЦ в Нигерии
Россиянка обвинила воспитательницу в избиении дочери
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.