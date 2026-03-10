В Иране заявили о задержании десятков шпионов США и Израиля

В Иране заявили о задержании десятков шпионов США и Израиля В Иране задержали 30 человек по подозрению в шпионаже

Спецслужбы Ирана задержали 30 человек по подозрению в шпионаже, сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Министерство разведки Исламской Республики. Ведомство утверждает, что задержанные связаны с деятельностью разведок Израиля и США.

В последние дни выявили и задержали 30 шпионов, пособников и оперативных агентов сионистско-американского врага, — заявили в Минразведки Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что конфликт США и Ирана находится на начальной стадии. Он отметил, что Иран продолжит давать отпор, несмотря на трудности со снабжением армии. Политолог подчеркнул, что победное выступление главы Белого дома Дональда Трампа с заявлениями о скором окончании операции обусловлено экономическими причинами. По его словам, выступление президента позволило снизить цены на нефть.