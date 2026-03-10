Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 17:36

«Обращений много»: дипломат о жизни россиян в Израиле

«Вести»: в посольство РФ в Израиле поступило более тысячи обращений россиян

Фото: Cindy Riechau/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Около тысячи обращений поступило в посольство России в Израиле с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке, рассказала заведующая консульским отделом дипмиссии Екатерина Таразевич в интервью ИС «Вести». По ее словам, несмотря на большое количество запросов, россияне стали спокойнее реагировать на кризисные ситуации по сравнению с июнем прошлого года.

Конечно, обращений много, но в целом хочу отметить, что по сравнению с июнем прошлого года граждане спокойнее, как-то взвешеннее относятся к ситуации, — сказала Таразевич.

Ранее Таразевич рассказала, что данные о россиянах, которые могли пострадать при обстрелах Израиля, не поступали. Она отметила, что дипмиссия находится в постоянном контакте с израильскими властями и МИД.

До этого Военно-воздушные силы Ирана нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам в израильской Хайфе, а также по ряду топливных резервуаров. Эта атака стала ответом на удары по топливной инфраструктуре в Тегеране.

дипломаты
Россия
Израиль
обращения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поздравил актера Владимира Гостюхина с 80-летним юбилеем
«Еще один удар — и я труп»: жена Алибасова-младшего о ссорах с мужем
Стало известно, чем обернется для Карлсона критика США после атак на Иран
«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной
ЦБ запустил механизм реабилитации для случайных дропперов
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.