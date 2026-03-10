«Обращений много»: дипломат о жизни россиян в Израиле «Вести»: в посольство РФ в Израиле поступило более тысячи обращений россиян

Около тысячи обращений поступило в посольство России в Израиле с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке, рассказала заведующая консульским отделом дипмиссии Екатерина Таразевич в интервью ИС «Вести». По ее словам, несмотря на большое количество запросов, россияне стали спокойнее реагировать на кризисные ситуации по сравнению с июнем прошлого года.

Конечно, обращений много, но в целом хочу отметить, что по сравнению с июнем прошлого года граждане спокойнее, как-то взвешеннее относятся к ситуации, — сказала Таразевич.

Ранее Таразевич рассказала, что данные о россиянах, которые могли пострадать при обстрелах Израиля, не поступали. Она отметила, что дипмиссия находится в постоянном контакте с израильскими властями и МИД.

До этого Военно-воздушные силы Ирана нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам в израильской Хайфе, а также по ряду топливных резервуаров. Эта атака стала ответом на удары по топливной инфраструктуре в Тегеране.