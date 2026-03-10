Российские школьники застряли в Дубае из-за ситуации на Ближнем Востоке

Группа из 17 московских школьников оказалась заблокирована в Дубае после поездки в языковой лагерь, рассказала РИА Новости российская туристка Екатерина. По ее словам, дети отправились в поездку через организованный тур, однако вместо запланированного возвращения 1 марта им сообщили, что вылет переносится на 10 марта.

Там еще остается группа школьников из Москвы, которые поехали в английский лагерь. Их там 17 человек. Они улетали через организованный тур, — сказала собеседница агентства.

Как уточнила туристка, проживание детей на время вынужденного ожидания оплачивает принимающая сторона.

Ранее сообщалось, что вечером 7 марта в Дубае прогремел мощный взрыв. Очевидцы уточнили, что громкий звук был слышен в разных частях города, включая район Дубай-Марина, который пользуется большой популярностью у российских туристов.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что россиянам, которые выбирали Ближний Восток для инвестиций, жизни или отдыха, следовало лучше понимать сложные отношения арабских стран с соседями. По его словам, удар Ирана по ОАЭ стоило предугадать.