10 марта 2026 в 16:15

Медики рассказали о состоянии единственного выжившего в Прикамье туриста

Выживший на плато Кваркуш турист находится в среднетяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Единственный выживший на плато Кваркуш турист находится в больнице в среднетяжелом состоянии, сообщила ТАСС пресс-служба Минздрава Пермского края. Мужчине оказывают всю необходимую помощь.

Пациент продолжает лечение в больнице, находится в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что тела двух пропавших в Прикамье туристов были найдены. До этого обнаружили троих из пяти пропавших: двое погибли, третьего поместили в больницу в тяжелом состоянии с обморожением. В свою очередь пресс-служба регионального СК сообщила, что туристы, пропавшие в Пермском крае, не доехали до места назначения — к зимовью «Дом Иванов» — из-за резкого ухудшения погоды и поломки снегоходов.

До этого представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду рассказала, что на вертолетной площадке рядом с местом исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае не найдено никаких следов пропавших. Супруги Сергей и Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака пропали во время турпохода в конце сентября.

Россия
Пермский край
туристы
пострадавшие
