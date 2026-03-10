Медики рассказали о состоянии единственного выжившего в Прикамье туриста Выживший на плато Кваркуш турист находится в среднетяжелом состоянии

Единственный выживший на плато Кваркуш турист находится в больнице в среднетяжелом состоянии, сообщила ТАСС пресс-служба Минздрава Пермского края. Мужчине оказывают всю необходимую помощь.

Пациент продолжает лечение в больнице, находится в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что тела двух пропавших в Прикамье туристов были найдены. До этого обнаружили троих из пяти пропавших: двое погибли, третьего поместили в больницу в тяжелом состоянии с обморожением. В свою очередь пресс-служба регионального СК сообщила, что туристы, пропавшие в Пермском крае, не доехали до места назначения — к зимовью «Дом Иванов» — из-за резкого ухудшения погоды и поломки снегоходов.

