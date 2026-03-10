В ЦБ подвели первые итоги борьбы с «адресным» обналичиванием денег Представитель ЦБ по ЦФО Марданов: лимиты на снятие наличных снизили кражи на 40%

Осеннее ужесточение правил снятия наличных дало мгновенный результат, заявил в интервью NEWS.ru начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. Благодаря обязательной проверке операций на признаки мошенничества, объем хищений через банкоматы сократился на 40% по сравнению с пиковыми летними значениями, уточнил он.

Мы зафиксировали, что мошенники стали чаще использовать схему «адресного» обналичивания через курьеров.<...> Эффект был практически мгновенным: хищения через этот канал сократились на 40%. Только за один квартал после внедрения меры нам удалось спасти около миллиарда рублей, — сказал Марданов.

Он пояснил механизм работы системы: при подозрительной операции (нетипичная сумма, или время или места) банк приостанавливает выдачу наличных на 48 часов, устанавливая лимит в 50 тыс. рублей в сутки. Это не полная блокировка — при необходимости снять любую сумму можно в отделении с паспортом, но это позволяет остановить жертву, находящуюся под влиянием мошенников, отметил представитель ЦБ.

Ранее экономист, основатель финансовой экосистемы Эльвира Глухова рассказала, что при снятии крупных сумм счет могут заблокировать. Она отметила, что блокировки могут проходить в рамках «периода охлаждения», который должен помочь в борьбе с мошенниками.