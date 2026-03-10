«Был хороший»: жена Алибасова-младшего раскрыла, почему вступила в брак Жена Алибасова-Младшего Арина заявила, что он был хорошим мужем

Жена Бари Алибасова младшего по имени Арина рассказала NEWS.ru, что супруга обвиняли в избиении других возлюбленных, и она об этом знала, когда заключала с ним брак. Она добавила, что решилась стать 10-й женой, потому что с ней Алибасов был хорошим, хоть иногда и выпивал.

Всех жен до этого он бил. Виолетта, его бывшая супруга передо мной, рассказывала, что он ее тоже бьет. Но со мной-то он был такой хороший. Ну, пьет иногда. Но зато потом все хорошо, не пьет, — сказала девушка.

Арина подчеркнула, что боится признаться себе в выборе неправильного партнера. Она добавила, что Алибасов в итоге поступил с ней также, как и с остальными возлюбленными.

Ранее жена Алибасова-младшего обвинила его в насилии и назвала «нарциссом и медийным подонком». По словам Арины, она рыдает каждый день, а когда не плачет, то «не хочет жить и просыпаться в новый день».

Между тем адвокат шоумена Юлия Вербицкая-Линник считает, что Арина зависима от наркотиков. По словам защитницы, Алибасов-младший теперь опасается за жизнь их совместной дочери.