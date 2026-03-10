Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 14:51

Озвучена версия Алибасова-младшего после обвинений супруги в насилии

Адвокат Алибасова-младшего обвинила его десятую супругу в наркозависимости

Бари Алибасов — младший Бари Алибасов — младший Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Супруга Бари Алибасова — младшего зависима от наркотиков, поэтому он опасается за безопасность дочери и не дает им видеться, сообщила адвокат шоумена Юлия Вербицкая-Линник в комментарии NEWS.ru. По ее словам, семья жила в Нижнем Новгороде, а болезнь девушки вскрылась, когда в январе Алибасову-младшему пришлось уехать в Москву.

Привычка настолько сильная, что, по мнению отца, стала угрожать жизни и безопасности малютки-дочери. Находясь в измененном состоянии сознания, девушка несколько раз забывала прийти домой [и] может, по мнению отца, забыть или потерять ребенка. К сожалению, подобные случаи известны, — отметила Вербицкая-Линник.

Адвокат также подчеркнула, что совместное проживание ребенка с зависимой матерью может быть опасным и даже «фатально опасным». По ее словам, для отца такая ситуация также тяжела, поскольку он становится созависимым и вынужден сглаживать проявления болезни и зависимости супруги.

Сейчас ситуация развивается стремительно: Арина в эмоционально неровном состоянии требует вернуть ей дочь и пытается привлечь телевизионщиков. Бари Алибасов — младший просит свою пока еще жену пройти курс терапии и убеждает ее, что ребенок — не собственность Арины, а уж тем более не игрушка, — подчеркнула она.

Вербицкая-Линник также добавила, что Арина получила образование врача-психиатра и после этого устроилась работать в клинику, которая фактически является реабилитационным центром. По ее словам, девушке предложили должность главного врача, несмотря на «полное отсутствие аналогичного опыта» и молодой возраст. Этот, как отметила адвокат, дало ей «практически неограниченный» доступ к сильнодействующим и наркотическим веществам.

Ранее жена Алибасова-младшего обвинила его в насилии и назвала «нарциссом и медийным подонком». По словам Арины, она рыдает каждый день, а когда не плачет, то «не хочет жить и просыпаться в новый день».

Бари Алибасов
супруги
наркотики
дети
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве обновлен температурный рекорд
Венгрия решила вернуть Украине арестованные авто без денег и золота
Автоэксперт дал советы, как выбрать качественную китайскую машину
Самолеты США и Канады сопроводили российских «Медведей»
Вашингтон не готов сопровождать суда через Ормузский пролив
Психолог дала советы, как побороть тревогу на фоне перебоев с интернетом
Жених Лерчек подтвердил ее неутешительный диагноз
Требования США по нормализации двусторонних отношений озадачили ЮАР
В ООН призвали к скорейшему урегулированию ближневосточного кризиса
Удар по школе, 30-часовой налет на Сочи, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 марта
«Будет так же тупить». Ничто не поможет обойти блокировку Telegram? Причины
ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.