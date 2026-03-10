Озвучена версия Алибасова-младшего после обвинений супруги в насилии

Супруга Бари Алибасова — младшего зависима от наркотиков, поэтому он опасается за безопасность дочери и не дает им видеться, сообщила адвокат шоумена Юлия Вербицкая-Линник в комментарии NEWS.ru. По ее словам, семья жила в Нижнем Новгороде, а болезнь девушки вскрылась, когда в январе Алибасову-младшему пришлось уехать в Москву.

Привычка настолько сильная, что, по мнению отца, стала угрожать жизни и безопасности малютки-дочери. Находясь в измененном состоянии сознания, девушка несколько раз забывала прийти домой [и] может, по мнению отца, забыть или потерять ребенка. К сожалению, подобные случаи известны, — отметила Вербицкая-Линник.

Адвокат также подчеркнула, что совместное проживание ребенка с зависимой матерью может быть опасным и даже «фатально опасным». По ее словам, для отца такая ситуация также тяжела, поскольку он становится созависимым и вынужден сглаживать проявления болезни и зависимости супруги.

Сейчас ситуация развивается стремительно: Арина в эмоционально неровном состоянии требует вернуть ей дочь и пытается привлечь телевизионщиков. Бари Алибасов — младший просит свою пока еще жену пройти курс терапии и убеждает ее, что ребенок — не собственность Арины, а уж тем более не игрушка, — подчеркнула она.

Вербицкая-Линник также добавила, что Арина получила образование врача-психиатра и после этого устроилась работать в клинику, которая фактически является реабилитационным центром. По ее словам, девушке предложили должность главного врача, несмотря на «полное отсутствие аналогичного опыта» и молодой возраст. Этот, как отметила адвокат, дало ей «практически неограниченный» доступ к сильнодействующим и наркотическим веществам.

Ранее жена Алибасова-младшего обвинила его в насилии и назвала «нарциссом и медийным подонком». По словам Арины, она рыдает каждый день, а когда не плачет, то «не хочет жить и просыпаться в новый день».