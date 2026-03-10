Врач-мошенник тайно «настругал» 16 детей от пациенток Гинеколог из Арнема тайно использовал свою сперму для ЭКО

Гинеколог из нидерландского города Арнем тайно использовал собственную сперму для зачатия как минимум 16 детей при искусственном оплодотворении в 1970-80-х годах, сообщила городская больница Rijnstate после независимого расследования. Медик недавно прошел ДНК-тестирование, которое подтвердило его отцовство.

Гинеколог использовал свою сперму без ведома предполагаемых родителей. Недавно он принял участие в ДНК-тестировании. На данный момент выявлено 16 детей, рожденных от донора, — говорится в сообщении.

Ранее Савеловский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении хирургов частной клиники IQ Plastique Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева, обвинявшихся в причинении смерти по неосторожности. Дело закрыто в связи с истечением срока давности.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил, что экс-глава Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, арестованная по делу о превышении полномочий, помимо основной должности занимала еще три врачебные ставки. За дополнительную работу она ежемесячно получала до 180 тыс. рублей.