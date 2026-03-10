Зимняя Олимпиада — 2026
Врач-мошенник тайно «настругал» 16 детей от пациенток

Гинеколог из Арнема тайно использовал свою сперму для ЭКО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гинеколог из нидерландского города Арнем тайно использовал собственную сперму для зачатия как минимум 16 детей при искусственном оплодотворении в 1970-80-х годах, сообщила городская больница Rijnstate после независимого расследования. Медик недавно прошел ДНК-тестирование, которое подтвердило его отцовство.

Гинеколог использовал свою сперму без ведома предполагаемых родителей. Недавно он принял участие в ДНК-тестировании. На данный момент выявлено 16 детей, рожденных от донора, — говорится в сообщении.

Ранее Савеловский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении хирургов частной клиники IQ Plastique Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева, обвинявшихся в причинении смерти по неосторожности. Дело закрыто в связи с истечением срока давности.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил, что экс-глава Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, арестованная по делу о превышении полномочий, помимо основной должности занимала еще три врачебные ставки. За дополнительную работу она ежемесячно получала до 180 тыс. рублей.

