Врач-мошенник тайно «настругал» 16 детей от пациенток

Гинеколог из нидерландского города Арнем тайно использовал собственную сперму для зачатия как минимум 16 детей при искусственном оплодотворении в 1970-80-х годах, сообщила городская больница Rijnstate после независимого расследования. Медик недавно прошел ДНК-тестирование, которое подтвердило его отцовство.
Ранее Савеловский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении хирургов частной клиники IQ Plastique Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева, обвинявшихся в причинении смерти по неосторожности. Дело закрыто в связи с истечением срока давности.
Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил, что экс-глава Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, арестованная по делу о превышении полномочий, помимо основной должности занимала еще три врачебные ставки. За дополнительную работу она ежемесячно получала до 180 тыс. рублей.