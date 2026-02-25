Суд прекратил дело хирургов IQ Plastique о смерти пациента

Савеловский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении двух хирургов частной клиники IQ Plastique Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева, обвинявшихся в причинении смерти по неосторожности, сообщает ТАСС. Дело закрыто за истечением срока давности.

Дело в отношении Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева, обвиняемых по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), прекращено за истечением срока давности, — сказали в суде.

По данным следствия, хирурги не провели должного послеоперационного наблюдения за пациентом, обратившимся в клинику для операции по снижению веса. Мужчина был выписан 16 февраля 2024 года. Однако через несколько дней его состояние ухудшилось, и 27 февраля он скончался в реанимации другой больницы. На время следствия Елагин и Кадзаев находились под домашним арестом. Вину они не признали.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о смерти 41-летней жительницы Дагестана после лечения в частной клинике. По данным канала, женщине провели операцию по поводу эндометриоза, после которой у нее поднялась температура до 40 градусов. Как пишет источник, вместо госпитализации персонал дал пациентке детский нурофен и оставил на ночь в палате. Однако, уточняет Baza, наутро ее состояние резко ухудшилось, и женщина скончалась.