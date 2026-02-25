Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 21:17

Суд прекратил дело хирургов IQ Plastique о смерти пациента

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Савеловский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении двух хирургов частной клиники IQ Plastique Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева, обвинявшихся в причинении смерти по неосторожности, сообщает ТАСС. Дело закрыто за истечением срока давности.

Дело в отношении Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева, обвиняемых по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), прекращено за истечением срока давности, — сказали в суде.

По данным следствия, хирурги не провели должного послеоперационного наблюдения за пациентом, обратившимся в клинику для операции по снижению веса. Мужчина был выписан 16 февраля 2024 года. Однако через несколько дней его состояние ухудшилось, и 27 февраля он скончался в реанимации другой больницы. На время следствия Елагин и Кадзаев находились под домашним арестом. Вину они не признали.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о смерти 41-летней жительницы Дагестана после лечения в частной клинике. По данным канала, женщине провели операцию по поводу эндометриоза, после которой у нее поднялась температура до 40 градусов. Как пишет источник, вместо госпитализации персонал дал пациентке детский нурофен и оставил на ночь в палате. Однако, уточняет Baza, наутро ее состояние резко ухудшилось, и женщина скончалась.

суды
хирурги
обвинения
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американцы приплыли на Кубу с оружием и не вернулись
Депутаты ГД предрекли эскалацию конфликта из-за ядерных планов Киева
Трехсторонняя встреча по Украине с участием Москвы перенесена
В ГД назвали неизбежное последствие передачи Киеву ядерного оружия
Госдума готовит обращение в ООН из-за ядерных планов Лондона и Парижа
Пентагон потратит $12,6 млрд на шпионаж за Китаем
В КХЛ поставлен рекорд по голевым передачам
В США обозначили ключевой момент по ядерной программе Ирана
Грузия вызвала посла Великобритании из-за санкций против СМИ
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Киеву грозят последствия за нежелание пропускать российскую нефть
«Не исключена травма»: врач рассказал о везении спасшего ребенка дворника
На Лондон обрушится кровавый дождь
Соседи подарили конверт с деньгами спасшему ребенка дворнику из Петербурга
Трамп созвонился с Зеленским
Суд прекратил дело хирургов IQ Plastique о смерти пациента
В Санкт-Петербурге вспыхнуло общежитие
Подросток зарезал отца в бане
Крыша дома в российском городе обрушилась из-за снегопада
Венгрия связала блокировку «Дружбы» с терактом на «Северных потоках»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.