24 февраля 2026 в 14:09

«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож

Самойлова заявила, что ее мать перенесла пластику груди в Дубае

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогер Оксана Самойлова рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее мама перенесла пластику груди в Дубае. По словам инфлюенсера, женщина мечтала об этой операции много лет и теперь «не может наглядеться на себя в зеркале». Звезда подчеркнула, что восстановление проходит хорошо, пациентка чувствует себя прекрасно.

Моя мама 35 лет мечтала о подтяжке груди. И это долго оставалось неосуществимым, потому что операция сложная, реабилитация долгая и так далее. <...> Я нашла настоящего профессионала своего дела, который работает по авторской методике — без длительного восстановления, шрамов и ужасной боли, — отметила Самойлова.

Ранее сообщалось, что две жительницы Москвы пострадали после пластических операций в Китае, соблазнившись рекламными обещаниями клиники превратить обычных девушек в «кукол». Они заплатили по $5 тыс. (384 тыс. рублей) за вмешательство, которое прошло с минимумом анализов и под общим наркозом, но обернулось серьезными осложнениями.

До этого стало известно, что после неудачной бьюти-процедуры в Великобритании скончался инфлюенсер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк, известный как «король губ». Полиция подозревает двух человек в непредумышленном убийстве.

