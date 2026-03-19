Что известно об атаке на АЭС «Бушер» в Иране

Наджафи: атака на АЭС «Бушер» была преднамеренной

АЭС «Бушер» Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Инцидент со снарядом на территории иранской АЭС «Бушер» был преднамеренной акцией, заявил постпред республики при международных организациях в Вене Реза Наджафи в эфире Press TV. По его словам, атака произошла в 200 метрах от ядерного реактора.

Преднамеренная атака на АЭС «Бушер» произошла в 200 метрах от ядерного реактора во вторник, в 19:00 по местному времени, — сказал Наджафи.

Иранский постпред также уточнил, что республика направила письмо гендиректору МАГАТЭ с призывом осудить ситуацию, однако ответа на него не последовало.

Между тем глава Росатома Алексей Лихачев подчеркивал, что от возможной аварии на АЭС «Бушер» в Иране пострадают все страны Ближнего Востока. По его словам, катастрофа приведет к распространению радиации по всему региону.

До этого Лихачев сообщал, что маршрут эвакуации сотрудников с атомной электростанции «Бушер» в Иране будет пролегать через Армению. По его словам, накануне был зафиксирован прилет в районе первого энергоблока. Снаряд повредил одно из зданий, не связанных с ядерным циклом.

