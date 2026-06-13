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13 июня 2026 в 18:04

Стало известно, чем муж Блиновской занимается на СВО

Mash: муж Блиновской помогает в организации 3D-производства БПЛА в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Муж предпринимательницы и блогерши Елены Блиновской Алексей помогает организовать 3D-производство запчастей для дронов непосредственно на передовой в зоне СВО, сообщает Telegram-канал Mash. Он второй год служит в зоне боевых действий в звании младшего сержанта.

Он числится в 5-й отдельной мотострелковой бригаде в ДНР и действует под позывным Брикс в подразделении беспилотных войск, сказано в сообщении. В Москву Блиновский выезжает исключительно в командировки для переговоров о поставках комплектующих.

Командование бригады, как пишут авторы материала, высоко оценивает его работу. Блиновский живет в полевых условиях на Красноармейском направлении. Бойцы его подразделения печатают детали для беспилотников, в том числе компоненты из оптоволокна.

Ранее сообщалось, что с мужа Блиновской судебные приставы взыскивают почти 9,1 млн рублей по нескольким исполнительным производствам. Два из них были возбуждены в ноябре 2025 года и марте 2026 года. Они касаются взыскания по имущественным требованиям на основании судебного приказа и исполнительного листа Арбитражного суда Москвы и судебного участка Ярославля.

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