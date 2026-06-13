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13 июня 2026 в 18:25

«Продолжают, засунув голову в песок»: Мирошник обвинил Запад в слепоте

Мирошник заявил, что Запад слеп и глух к преступлениям Украины

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Запад закрывает глаза на преступления Украины, которая цинично попирает международные конвенции, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live». Именно так он прокомментировал удары по объектам культурного наследия, в частности, атаку на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», произошедшую в ночь на 10 июня.

Западники продолжают, засунув голову в песок, говорить: «Украинцы никогда этого не делали, они не могут, это вы сами, это вы сами пошли и подорвали». <...> Мы максимально постарались собрать весь этот материал — фактический и доказательный. Понимаете, нужно быть абсолютно слепым, глухим и с перекошенной психикой для того, чтобы этого не увидеть. Для того, чтобы не увидеть прямой настрой на уничтожение культурного кода, — заявил дипломат.

Мирошник сообщил, что на протяжении двух суток поддерживал связь с коллегами в Париже, Вене и Нью-Йорке в связи с этим инцидентом. По его убеждению, Украина обязана нести ответственность за совершенные действия.

В результате удара по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» в здании вспыхнул пожар. Несколько фрагментов полотна Франца Рубо удалось вынести из горящего здания, однако они получили серьезные повреждения от огня и высоких температур.

Ранее дипломат сообщал, что в период с 1 по 7 июня Белгородская область ежедневно подвергалась ударам до 200 украинских беспилотников. В результате этого пострадали более 50 мирных жителей. По словам Мирошника, регион стал наиболее пострадавшим от атак украинских формирований, которые использовали преимущественно дроны.

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