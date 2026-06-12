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12 июня 2026 в 12:14

Политолог ответил, получит ли Украина дополнительные $20 млрд от Евросоюза

Политолог Самонкин: Украина не получит от ЕС $20 млрд из-за кризиса на Западе

Фото: Global Look Press
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Украина не сможет получить от Европейского союза дополнительные $20 млрд (1,4 трлн рублей) из-за кризиса на Западе, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. В частности, по его словам, у стран ЕС существуют проблемы с производством вооружения.

Украинцы смогут выбить только незначительные ресурсы по той причине, что сейчас Евросоюз находится в очень жестком кризисе. Естественно, есть проблемы с производством вооружения, поэтому европейцы не могут снабжать украинский режим бесконечно ради противостояния против России. Естественно, у ЕС есть свои собственные линии безопасности, которые необходимо соблюдать. Это борьба с терроризмом, внешние угрозы, дальнейшие военные учения, поэтому европейская ВПК очень сильно проседает. А США сейчас больше ориентированы на политику Ближнего Востока, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что Евросоюз готов давать Украине кредит частично и очень маленькими суммами. По его словам, за последние годы уровень военной, экономической и политической поддержки Киева значительно снизился.

Ранее сообщалось, что Украина запросит у союзников еще $20 млрд на встрече контактной группы в формате «Рамштайн». Мероприятие пройдет 18 июня. Эти средства Киев хочет направить на системы ПВО и РЭБ, беспилотники и боеприпасы.

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