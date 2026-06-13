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13 июня 2026 в 18:36

Пожилой мужчина бросился в воду за питомцем и не вернулся

Пожилой британец попытался спасти свою собаку из воды и утонул в Брайтоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Житель Великобритании утонул, пытаясь спасти из моря свою собаку, сообщает газета Mirror. Трагедия произошла в январе 2021 года на пляже в городе Брайтон. Пенсионер Гарет Джонс бросал теннисный мяч своему питомцу по кличке Конни, когда порывом ветра мяч унесло в воду, а собака последовала за ним.

Хозяин почти мгновенно последовал за ней, но не смог спасти животное и сам не выбрался на берег. Сотни местных жителей помогали спасателям в поисках. Конни нашли на следующий день засыпанной песком на том же пляже, а тело Гарета обнаружили через два дня в 28 километрах от места гибели.

Ранее муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска сообщила, что 13 июня на пляже Бумеранг утонула 18-летняя девушка. Трагедия случилась, когда она отдыхала в кругу приятелей. Девушка вошла в воду и исчезла — никто из компании не заметил, как именно это произошло, а самостоятельные поиски не привели к результату.

Кроме того, пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Татарстан сообщила, что мужчина и его четырехлетний ребенок утонули в акватории Волги после опрокидывания сапборда, на котором они находились без спасательных жилетов.

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