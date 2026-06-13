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13 июня 2026 в 11:06

Катание на сапборде по Волге закончилось смертью маленького ребенка

Мужчина и четырехлетний ребенок утонули после падения с сапборда в Татарстане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мужчина и четырехлетний ребенок утонули в Волге после того, как перевернулся сапборд, на котором они катались без спасательных жилетов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в мессенджере МАКС. Инцидент произошел вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района.

На сапборде находились двое взрослых и трое детей. Когда доска перевернулась, четырехлетний мальчик оказался в воде. Пытавшийся спасти его 34-летний мужчина также утонул. Водолазы ЗПСО № 2 обследовали акваторию площадью 6 тыс. квадратных метров и обнаружили тела на глубине восьми метров. Погибших подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

Ранее 15-летний подросток утонул при попытке переправиться через протоку на самодельном плоту в Самарской области. Трагедия произошла днем 11 июня вблизи острова Рождественский. Двое подростков самостоятельно соорудили плот и решили испытать его в деле. Конструкция опрокинулась примерно в 50–70 метрах от берега.

Также на озере Бархатово в Сосновоборском округе Красноярского края утонул 14-летний подросток. По предварительным данным, мальчик катался на сапборде и не предупредил об этом родственников. Тело ребенка было обнаружено и передано правоохранителям.

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утопленники
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