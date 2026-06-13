Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 15:07

Стало известно, когда пройдут похороны Али Хаменеи

Похороны Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Прощание с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи пройдет с 4 по 9 июля, сообщает государственная телерадиокомпания IRIB. Церемонии состоятся в нескольких городах страны.

По данным вещателя, 4 и 5 июля прощание пройдет в соборной мечети Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония в столице Ирана запланирована на 6 июля, а 7 июля мероприятия продолжатся в городе Кум.

Погребение Али Хаменеи состоится 9 июля в Мешхеде — его родном городе. Он погиб 28 февраля в результате атаки Израиля и США на Иран.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран и Соединенные Штаты как никогда близки к подписанию меморандума, который должен положить конец конфликту. Он также призвал СМИ воздерживаться от спекуляций относительно его содержания.

До этого министры финансов стран — участниц G7 составили совместное заявление для главы Минфина США Скотта Бессента с просьбой повлиять на власти США, чтобы те прекратили войну в Иране. Они опасаются, что европейский контингент будет втянут в экономическую катастрофу.

Мир
Иран
Али Хаменеи
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова раскрыла масштаб поддержки жителей новых регионов
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой и грузовиком увеличилось
Хуснуллин доложил Путину о ситуации с промышленностью в новых регионах
Силовики поймали пособника напавших на «Крокус Сити Холл» террористов
В МИД Ирана сделали важное заявление о подписании меморандума с США
Свора бездомных собак чуть не разорвала девушку с питомцем в КБР
В Великобритании отказались от продажи коричневых яиц
Человек погиб в аварии с маршруткой и грузовиком
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС
Психолог рассказала, как не дать ребенку забыть школьную программу за лето
Слова о Путине, мечты о замужестве, театр: как живет Галина Данилова
Российская «Герань» не оставила шансов украинскому военному цеху
Двое подростков жестоко расправились со сверстницей за гаражами
Ребенок пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ
В МИД объяснили, зачем на самом деле нужно ядерное оружие Москвы и Минска
Стало известно, когда Лавров посетит Минск
Огонь охватил строящееся здание школы в Подмосковье
Над Санкт-Петербургом нависло густое черное облако
Депутат дал совет, как быстро проверить недвижимость на арест
Мигрант набросился с ножом на 17-летнюю девушку в Великобритании
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.