Стало известно, когда пройдут похороны Али Хаменеи Похороны Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля

Прощание с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи пройдет с 4 по 9 июля, сообщает государственная телерадиокомпания IRIB. Церемонии состоятся в нескольких городах страны.

По данным вещателя, 4 и 5 июля прощание пройдет в соборной мечети Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония в столице Ирана запланирована на 6 июля, а 7 июля мероприятия продолжатся в городе Кум.

Погребение Али Хаменеи состоится 9 июля в Мешхеде — его родном городе. Он погиб 28 февраля в результате атаки Израиля и США на Иран.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран и Соединенные Штаты как никогда близки к подписанию меморандума, который должен положить конец конфликту. Он также призвал СМИ воздерживаться от спекуляций относительно его содержания.

До этого министры финансов стран — участниц G7 составили совместное заявление для главы Минфина США Скотта Бессента с просьбой повлиять на власти США, чтобы те прекратили войну в Иране. Они опасаются, что европейский контингент будет втянут в экономическую катастрофу.