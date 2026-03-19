Глава Росатома раскрыл подробности эвакуации сотрудников с АЭС «Бушер»

Маршрут эвакуации сотрудников с атомной электростанции «Бушер» в Иране планируется через Армению, сообщил глава Росатома Алесей Лихачев. По его словам, которые передает ТАСС, накануне был зафиксирован прилет в районе первого энергоблока. Снаряд повредил одно из зданий, не связанных с ядерным циклом.

Это будет мощная центральная эвакуация, после которой на станции останутся буквально несколько десятков человек. <..> Как только позволит военно-политическая обстановка, люди станцию и Иран покинут. Маршрут движения проработан через Армению, — сказал Лихачев.

Ранее доктор технических наук, профессор член общественного совета Росатома Владимир Кузнецов заявил, что удары по атомной электростанции «Бушер» могут оставить страны Ближнего Востока без питьевой воды. По словам специалиста, опреснительные установки не способны защитить от следов радиации, которая может загрязнить водоемы.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также подчеркнул, что МАГАТЭ не оценило должным образом угрозу после попытки атаковать АЭС «Бушер». Он отметил, что инцидент лишний раз свидетельствует о существовании реального риска крупной ядерной катастрофы, которая может серьезно повлиять на весь регион.