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05 июня 2026 в 15:27

Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере

Лихачев: у России нет недружественных стран в атомной сфере

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У России нет недружественных стран в атомной сфере, заявил глава Росатома Алексей Лихачев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Корпорация видит интерес Южной Кореи к сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП), отметил он.

У нас (России. — NEWS.ru) нет недружеских стран в атомной сфере, и в целом Росатом настроен на сотрудничество и на развитие взаимодействия во всех направлениях, и отмечаем большой интерес Южной Кореи не только в атомной сфере, но и на пространстве Северного морского пути в рамках развития транспортного коридора, — сообщил Лихачев.

Ранее Лихачев заявил, что целью Росатома является вхождение в группу мировых лидеров гонки по развитию квантовых вычислений. По его словам, Россия уже вышла из аутсайдеров и занимает «коллективное третье место» в мировой гонке.

Также генеральный директор Росатома сообщил о необходимости создать платформу для решения логистических и инфраструктурных вопросов в северных широтах, которая заменит нынешний нежизнеспособный Арктический совет. По его словам, текущая структура не справляется с современными вызовами.

Общество
Росатом
Алексей Лихачев
Южная Корея
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