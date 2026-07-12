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12 июля 2026 в 17:01

Международные организации обвинили в «слепоте» после атаки ВСУ на Энергодар

Лихачев заявил, что международные организации игнорируют обстановку в Энергодаре

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Международные организации и лидеры европейских стран игнорируют происходящее в Энергодаре, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит пресс-служба госкорпорации, они прикрываются ширмой европолиткорректности.

Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой «европолиткорректности» либо предпочитают просто игнорировать происходящее, — заявил глава госкорпорации.

Ранее генеральный директор Росатома заявил, что сотрудники МАГАТЭ лично участвовали в разминировании территории Запорожской АЭС. Он отметил, что специалисты агентства фактически обеспечили отсутствие дальнейших провокаций со стороны ВСУ.

Кроме того, Лихачев заявлял, что любое замалчивание ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции поощряет эскалацию. Он подчеркнул, что украинские военные атакуют не только ЗАЭС, но и Энергодар.

Также генеральный директор Росатома указывал, что Киев идет на все более безрассудные действия в отношении ЗАЭС и Энергодара из-за отсутствия осуждения и даже намека на критику со стороны международного сообщества. Он вновь призвал МАГАТЭ дать публичную оценку преступлениям ВСУ.

Россия
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