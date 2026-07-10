Лихачев раскрыл, чем обернется замалчивание ударов по ЗАЭС Лихачев: любое замалчивание ударов ВСУ по ЗАЭС только поощряет эскалацию

Любое замалчивание ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции является поощрением эскалации, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. По его словам, которые передает РИА Новости, украинские военные атакуют не только ЗАЭС, но и Энергодар.

Любое замалчивание, любое затенение этих инцидентов — это поощрение дальнейшей эскалации ударов как по территории станции, так и по всему городу, — подчеркнул Лихачев.

Ранее гендиректор Росатома выразил мнение, что МАГАТЭ следует дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям Киева в отношении ЗАЭС. Он уточнил, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику украинские власти идут на все более безрассудные действия.

До этого стало известно, что в ночь на 9 июля украинские военные вновь применили гексакоптер над Энергодаром для трансляции аудиосообщений с угрозами и призывами к эвакуации жителей. Как уточнила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, эти действия являются частью систематической кампании Киева по психологическому давлению.