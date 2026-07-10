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10 июля 2026 в 15:11

Лихачев раскрыл, чем обернется замалчивание ударов по ЗАЭС

Лихачев: любое замалчивание ударов ВСУ по ЗАЭС только поощряет эскалацию

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
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Любое замалчивание ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции является поощрением эскалации, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. По его словам, которые передает РИА Новости, украинские военные атакуют не только ЗАЭС, но и Энергодар.

Любое замалчивание, любое затенение этих инцидентов — это поощрение дальнейшей эскалации ударов как по территории станции, так и по всему городу, — подчеркнул Лихачев.

Ранее гендиректор Росатома выразил мнение, что МАГАТЭ следует дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям Киева в отношении ЗАЭС. Он уточнил, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику украинские власти идут на все более безрассудные действия.

До этого стало известно, что в ночь на 9 июля украинские военные вновь применили гексакоптер над Энергодаром для трансляции аудиосообщений с угрозами и призывами к эвакуации жителей. Как уточнила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, эти действия являются частью систематической кампании Киева по психологическому давлению.

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Алексей Лихачев
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