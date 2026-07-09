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09 июля 2026 в 14:19

Директор ЗАЭС раскрыла, как Киев запугивает местных жителей

Яшина: ВСУ запустили дрон над Энергодаром с угрозами и призывами к эвакуации

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Минувшей ночью украинские военные вновь применили гексакоптер над Энергодаром для трансляции обновленных аудиосообщений с угрозами и призывами к эвакуации жителей, рассказала ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По ее словам, данные действия являются частью систематической кампании Киева по психологическому давлению на население и сотрудников станции.

Продолжается психологическое давление на жителей. В ночное время противник вновь использовал гексакоптер для трансляции обновленных аудиообращений с призывами к эвакуации и угрозами в адрес населения. Это является частью систематической кампании по запугиванию жителей города-спутника, — поделилась Яшина.

Ранее сообщалось, что город-спутник Запорожской АЭС полностью потерял электроснабжение из-за атак Вооруженных сил Украины на местную энергосистему. Ключевые объекты городской инфраструктуры функционируют благодаря резервным источникам питания.

До этого ВСУ атаковали медицинское учреждение в Энергодаре Запорожской области. В ходе нападения были повреждены окна в приемном отделении, начиная с первого и до пятого этажа, а также два служебных автомобиля больницы.

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