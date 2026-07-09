Директор ЗАЭС раскрыла, как Киев запугивает местных жителей Яшина: ВСУ запустили дрон над Энергодаром с угрозами и призывами к эвакуации

Минувшей ночью украинские военные вновь применили гексакоптер над Энергодаром для трансляции обновленных аудиосообщений с угрозами и призывами к эвакуации жителей, рассказала ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По ее словам, данные действия являются частью систематической кампании Киева по психологическому давлению на население и сотрудников станции.

Продолжается психологическое давление на жителей. В ночное время противник вновь использовал гексакоптер для трансляции обновленных аудиообращений с призывами к эвакуации и угрозами в адрес населения. Это является частью систематической кампании по запугиванию жителей города-спутника, — поделилась Яшина.

Ранее сообщалось, что город-спутник Запорожской АЭС полностью потерял электроснабжение из-за атак Вооруженных сил Украины на местную энергосистему. Ключевые объекты городской инфраструктуры функционируют благодаря резервным источникам питания.

До этого ВСУ атаковали медицинское учреждение в Энергодаре Запорожской области. В ходе нападения были повреждены окна в приемном отделении, начиная с первого и до пятого этажа, а также два служебных автомобиля больницы.